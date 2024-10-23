Стало известно будущее российских хоккеистов в системе "Барыса"

Телеграм-канал "Головой Об Лед" поделился информацией о будущем российских хоккеистов в системе казахстанского "Барыса", передают Vesti.kz.

По инсайдерской информации, новый главный тренер"Номада" Георгий Верещагин после слов нового руководителя Нурлана Оразбаева о запрете на иностранных хоккеистов в клубе дал возможность игрокам определиться со своим будущим.

"На это отведено три тура: матчи против "Иртыша" (где ребята играли) уже прошли, финальными поединками для хоккеистов с российским паспортом в "Номаде" станут домашние матчи против "Торпедо" и, возможно, "Кулагера" 30 и 31 октября.

Таким образом, в ноябре с большой долей вероятности, иностранных хоккеистов в "Номаде" уже не будет! Вот их список на данный момент: защитники: Артур Гусев, Сергей Зеленин, Сергей Можаев, Максим Петров. Нападающие: Никита Колобов, Роман Коченевский, Матвей Носов, Андрей Рунов

Интересно, сейчас обстоит ситуация с Всеволодом Логвиным, который в недавнем легендарном разговоре Олега Болякина с болельщиками: "Зазвенел". Всеволод заявлен и за "Номад", и за "Барыс", скорее всего, хоккеиста сохранят в интересах первой команды", - пишет источник.