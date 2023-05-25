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Самый большой флаг Казахстана развернули в поддержку заявки страны на проведение ЧМ-2027 по хоккею

Самый большой флаг Казахстана развернули в поддержку заявки страны на проведение ЧМ-2027 по хоккею
©e-history.kz

В финском Тампере делегация Казахстанской федерации хоккея вместе с болельщиками развернули самый большой флаг в поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира 2027 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Сегодня на ежегодном конгрессе ИИХФ была презентована заявка Казахстана на проведение турнира. Голосование пройдет 26 мая.

Ранее флаг Казахстана площадью 800 квадратных метров разворачивали в поддержку национальной команды в Риге и Юрмале.

Интересно, что в Сеть попал логотип ЧМ-2027 по хоккею, который может пройти в Казахстане.

Если Казахстан станет страной-хозяйкой, то матчи мирового первенства пройдут в Астане и Алматы.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ по хоккею в Казахстане

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