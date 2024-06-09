Российский вратарь установил рекорд всех времен в Кубке Стэнли

"Флорида Пантерз" обыграла "Эдмонтон Ойлерз" (3:0) в первом матче серии финала Кубка Стэнли-2024 в Санрайзе (США), передают Vesti.kz.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече все 33 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

По информации "Чемпионата", Бобровский стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, которому удалось начать финальную серию Кубка Стэнли с шат-аута. На сегодняшний день ему 35 лет и 262 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Патрику Руа (35 лет и 233 дня в 2001 году).

"Флорида" повела в серии 1-0. Второй матч команд пройдет в ночь на 11 июня в Санрайзе.