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В России отреагировали на поражение Казахстана в голосовании за право проведения ЧМ-2027 по хоккею

В России отреагировали на поражение Казахстана в голосовании за право проведения ЧМ-2027 по хоккею
©КФХ

Российский хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале "Ерыкаловщина" высказался о том, почему страной-хозяйкой чемпионата мира-2027 по хоккею была выбрана Германия, сообщают Vesti.kz.

По итогам голосования заявка Германии получила 102 голоса, что составляет 75 процентов. За заявку Казахстана же свои голоса отдали 34 человека, это 25 процентов. 

"Эх, Казахстан проиграл голосование за право проведения чемпионата мира.

Речь о ЧМ-2027. Конкурентами казахстанской заявки была Германия, которая последний раз принимала мировое первенство в 2017-м. То есть между двумя турнирами пройдет десятилетие.

И опять среди потенциальных городов (Дюссельдорф, Мангейм и Мюнхен), которые могут принять чемпионат мира, значится Кельн. В этом прекрасном городе расположена самая большая (пока не построили 20-тысячник в Питере) хоккейная арена в Европе.

Кельн, наряду с другими городами, принимал ЧМ-2010, а потом делил с Парижем ЧМ-2017. Получается, главная хоккейная мекка Германии. Хотя местный хоккейный клуб далеко не гранд и последний раз выигрывал титул в 2002 году.

Для меня последний ЧМ в Кельне был первым зарубежным хоккейным турниром в карьере, так что впечатлений из Кельна увез тонну. Показательно, что в один из дней удалось одновременно собрать два аншлага: на игре сборной Германии и на матче местного футбольного клуба.

Германия вообще на удивление спортивная страна, где люди привыкли ходить именно на стадионы. Для меня это европейская Америка, где даже спорт, не входящий в топ-3 по популярности, может рассчитывать на полные трибуны.

Так что 75 процентов голосов в пользу Германии понять можно. Но если ИИХФ хочет расширять горизонты, то нужно и новые для себя территории открывать. Казахстан с двумя аренами в Астане и Алматы точно бы не подвел с точки зрения организации и инфраструктуры. Хотя, конечно, посещаемость как у немцев обеспечить было бы сложнее.

UPD: немцы выбрали тандем городов - Дюссельдорф - Маннгейм. И там и там стадионы рассчитаны на 13 тысяч зрителей", - пишет он.

Отметим, что в 2024 году мировое первенство пройдет в Чехии, в 2025‑м - в Дании и Швеции, а в 2026‑м - в Швейцарии.

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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