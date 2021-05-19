"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Эксперт негативно высказался о политике натурализации спортсменов и назвал сильнейшего игрока команды.

"Казахстан не играл на таком уровне уже пять лет. За это время сильно изменился состав команды, из лидеров остался лишь Роман Старченко. За последние годы сборная взяла курс на натурализацию спортсменов. Однако наплыв новых иностранцев не помог в квалификации к Олимпиаде.

Насколько мне известно, Казахстан ни разу не участвовал в Олимпийских играх с тех пор, как начал политику натурализации. Также команда не задерживалась в элитном дивизионе. Изобилие легионеров не гарантирует успех. Я думаю, что у Казахстана есть шансы побороться за выживание в дивизионе, но они небольшие. Дело в том, что навязать свою игру они смогут лишь Италии и Латвии. При этом перечисленные команды демонстрируют стабильную игру на протяжении нескольких лет. Остальные сборные в группе намного выше классом и удачное выступление против них будет чудом", - отметил Бранч.

Стоит отметить, что 15 человек из сборной Италии заразились коронавирусом и не смогут принять участие в соревновании. В их числе и главный тренер Грег Айрленд. Между тем казахстанцы стартуют в турнире 22 мая матчем против Латвии. Также в группе В топ-дивизиона сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия и Италия. С полным составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

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