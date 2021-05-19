Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Бенди (хоккей с мячом) ВХЛ Женский хоккей Казахстан (Хоккей) КХЛ МХЛ НХЛ Сборные (хоккей)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Он назвал лидера команды.

"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
Фото: Icehockey.kz©
Новости спорта Хоккей
0

Обозреватель портала passionhockey.com Марк Бранч прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира в Латвии. Эксперт негативно высказался о политике натурализации спортсменов и назвал сильнейшего игрока команды.

"Казахстан не играл на таком уровне уже пять лет. За это время сильно изменился состав команды, из лидеров остался лишь Роман Старченко. За последние годы сборная взяла курс на натурализацию спортсменов. Однако наплыв новых иностранцев не помог в квалификации к Олимпиаде. 

Насколько мне известно, Казахстан ни разу не участвовал в Олимпийских играх с тех пор, как начал политику натурализации. Также команда не задерживалась в элитном дивизионе. Изобилие легионеров не гарантирует успех. Я думаю, что у Казахстана есть шансы побороться за выживание в дивизионе, но они небольшие. Дело в том, что навязать свою игру они смогут лишь Италии и Латвии. При этом перечисленные команды демонстрируют стабильную игру на протяжении нескольких лет. Остальные сборные в группе намного выше классом и удачное выступление против них будет чудом", - отметил Бранч.

Стоит отметить, что 15 человек из сборной Италии заразились коронавирусом и не смогут принять участие в соревновании. В их числе и главный тренер Грег Айрленд. Между тем казахстанцы стартуют в турнире 22 мая матчем против Латвии. Также в группе В топ-дивизиона сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия и Италия. С полным составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:10
Хоккей

"Натурализация сборной не помогла". Эксперт оценил шансы Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею
17 мая
16:38
Хоккей

Зарубежный эксперт назвал главный козырь сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
14 мая
15:44
Хоккей

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
14 апреля
17:33
Хоккей

Подписываем не глядя, или несколько потенциальных новичков "Барыса" под сезон в КХЛ
11 апреля
12:45
Хоккей

Российский голкипер эффектно спас ворота в матче НХЛ
16 марта
15:39
Происшествия

19-летний российский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
19 февраля
15:20
Хоккей

Как он там оказался? Михайлис нашел победный ход для "Барыса" в КХЛ
15 февраля
16:45
Хоккей

Два конкурента для "Барыса" и не только, или кому пора подвинуть Карлссона в сборной Казахстана
15 февраля
12:27
Хоккей

Хоккеист "Барыса" и сборной Казахстана женился
15 февраля
09:46
Хоккей

"Был восьмым с кучей "запасных" матчей". "Барысу" предрекли неутешительный исход в матче КХЛ с одним из лидеров "Востока"
5 февраля
20:38
Хоккей

Волевая победа: "Барыс" отыгрался со счета 0:2 в матче с дракой Дица и досрочно вышел в плей-офф КХЛ
5 февраля
11:04
Хоккей

"Барыс" выходит в плей-офф КХЛ. Несколько удачных раскладов для казахстанцев
5 февраля
09:56
Хоккей

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом введены в НХЛ
4 февраля
09:50
Хоккей

Определились еще два участника плей-офф КХЛ в конференции "Барыса"
2 февраля
14:44
Хоккей

Хуже аутсайдеров, но лучше "Локомотива". Почему перестало работать оружие "Барыса" в КХЛ?
2 февраля
10:32
Хоккей

Конкурент "Барыса" за место в плей-офф КХЛ потерял двух ведущих игроков. Одного сломал Найджел Доус
1 февраля
18:02
Хоккей

Забил им больше 20 голов, или кто принесет "Барысу" победу над прямым конкурентом в КХЛ
1 февраля
14:40
Хоккей

Они снова разваливаются. Как "Барыс" может сыграть на слабости прямого конкурента в КХЛ
1 февраля
10:30
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыса" с прямым конкурентом за место в плей-офф КХЛ
31 января
23:10
Хоккей

Экс-хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб за рубежом
31 января
19:01
Хоккей

"Барысу" предсказали выход в плей-офф КХЛ и итоговое место на "Востоке"
30 января
19:32
Хоккей

Очко от обладателей Кубка Гагарина. Как матч с "Салаватом Юлаевым" поднял "Барыс" в КХЛ
30 января
19:14
Хоккей

"Барыс" проиграл "Салавату Юлаеву", но поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ
30 января
16:03
Хоккей

"Барыс" назвал состав на домашний матч с "Салаватом Юлаевым"
30 января
10:12
Хоккей

Прямая трансляция матча "Барыс" - "Салават Юлаев" в КХЛ
30 января
07:38
Хоккей

Клуб чемпионата Казахстана может уйти в ВХЛ из-за дисквалификации и протеста против судейства
29 января
16:14
Хоккей

Новый "Доус" из Швеции, или как "Барысу" повезло с еще одним снайпером в КХЛ
29 января
07:53
Хоккей

Обидно за Карлссона, мы все хотели, чтобы он сыграл на ноль - форвард "Барыса" Шевченко о победе
28 января
22:52
Хоккей

Гол Доуса и "ненужный" овертайм. Как изменилась ситуация для "Барыса" после победы над "Нефтехимиком" в КХЛ
28 января
21:40
Хоккей

На классе: дубль Якоба Лильи помог "Барысу" победить неудачника сезона на "Востоке"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика