Казахстанский талант подписал контракт с европейским клубом

Казахстанский нападающий Андрей Буяльский подписал контракт с польской хоккейной командой "Полония" из города Бытом, передают Vesti.kz.

24-летний центрфорвард является воспитанником казахстанского хоккея и обладает солидным международным опытом. Он выступал как в студенческой лиге NCAA, так и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В 2021 году Буяльский был задрафтован в третьем раунде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 92-м номером клубом "Колорадо Эвеланш", однако контракт с командой заключен не был. Примечательно, что он стал первым за 17 лет уроженцем и воспитанником Казахстана, выбранным на драфте НХЛ.

Буяльский также защищал цвета сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира (U-20). В "Полонии" рассчитывают, что его скоростной, атакующий и непредсказуемый стиль игры усилит линию нападения клуба.

Минувший сезон Буяльский начал в "Барысе", затем перешел в карагандинскую "Сарыарку", а завершал его в ташкентском "Хумо".