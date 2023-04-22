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Казахстанский хоккеист выиграл главный трофей ВХЛ

Казахстанский хоккеист выиграл главный трофей ВХЛ
©ХК "Химки".

21-летний казахстанский нападающий Максим Мусоров вместе со своим воскресенским "Химиком" завоевал главный трофей ВХЛ - Кубок имени Владимира Петрова, передает корреспондент Vesti.kz.

В финальной серии клуб казахстанца обыграл красноярский "Сокол" со счетом 4:0.

Сам Мусоров - в плей-офф сыграл восемь игр, а в регулярном чемпионате - 36 матчей и набрал 10 (6+4) очков.

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Метки:
Казахстанский хоккей

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