Казахстанский форвард дебютировал за другую сборную на ЧМ по хоккею

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На чемпионате мира во втором дивизионе в Болгарии в составе сборной Турции дебютировал родившийся в Казахстане хоккеист с турецкими корнями - Бертан Демирделен, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Головой Об Лед".
Он - воспитанник ХК "Астана", игравший за "Мунайшы" и "Иртыш" в чемпионате Казахстана.
Сейчас нападающий выступает в турецкой лиге за клуб "Буз Адам".
Соперниками сборной Турции в дивизионе были Болгария (0:8), Тайвань (5:4 по буллитам), Грузия (2:3), Бельгия (1:5) и Новая Зеландия (2:5). Турецкие хоккеисты с двумя очками заняли последнее, шестое место в таблице и вылетели в третий дивизион.
Демирделен сыграл 5 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 4 ассиста.
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