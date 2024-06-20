Игрок сборной Казахстана покинул "Барыс" и выбрал новый клуб

Защитник сборной Казахстана Мади Диханбек продолжит карьеру в Великобритании. Хоккеист подписал контракт с шотландским клубом "Файф Флайерз", передают Vesti.kz cо ссылкой на Шайба.kz.
В прошлом сезоне 23-летний воспитанник Сатпаева сыграл в составе астанинского "Номада" 24 матча и набрал 10 (4+6) очков. На чемпионате мира в Чехии он провел 7 игр, не отметившись результативными действиями.
Отметим, в Британской элитной хоккейной лиге выступает бывший защитник "Барыса" Джо Морроу.
"Номад" является фарм-клубом "Барыса".
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