Бывший вратарь "Челси" Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом

Известный голкипер Петр Чех, который ранее выступал за футбольные клубы "Челси" и "Арсенал", достиг соглашения с хоккейной командой "Оксфорд", сообщает корреспондент Vesti.kz. Это третий хоккейный клуб чешского футболиста.

"Команда "Оксфорд", гордость оксфордского хоккея, рада объявить о подписании контракта с не кем иным, как международной суперзвездой вратарем Петром Чехом! Это монументальное дополнение к нашему составу знаменует собой новую эру совершенства в клубе и твердо демонстрирует наши намерения двигаться вперед. Возможность привлечь в клуб спортивную легенду свидетельствует о намерениях и стремлении клуба развивать спорт в Оксфорде. Он обладает богатым опытом и знает, что нужно для победы. Одно его присутствие в клубе поднимет нас всех в стремлении к совершенству в этом сезоне", - говорится в сообщении клуба.

В период с 2019 по 2022 год Петр Чех выступал за хоккейный клуб "Гилфорд Феникс" в Англии, а в сезоне 2022/23 он представлял команду "Челмсфорд Чифтэнс".

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