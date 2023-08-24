С американским нападающим расторгли контракт через день после подписания

Шведский "Шеллефтео" расторг контракт с американским нападающим Кенни Агостино. Случилось это через день после его подписания, сообщают Vesti.kz.

В заявлении клуба говорится, что Агостино мог покинуть КХЛ и перейти в SHL еще в марте прошлого года, но американец выбрал более финансово выгодный вариант, остался в "Торпедо" (Нижний Новгород) и доиграл свой контракт.

"Для "Шеллефтео" важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт", - сказал генеральный менеджер "Шеллефтео" Эрик Форселл.

31-летний Агостино имеет опыт выступления в НХЛ. В свое время был выбран на драфте "Питтсбургом", но за эту команду так и не сыграл. При этом выступал за "Калгари", "Сент-Луис", "Монреаль", "Нью-Джерси", "Бостон" и "Торонто".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ