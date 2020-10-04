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С возвращением! Прямая трансляция первого матча "Барыса" в КХЛ после карантина

Соперником будет действующий обладатель Кубка Гагарина.

С возвращением! Прямая трансляция первого матча "Барыса" в КХЛ после карантина
Фото: ХК "Барыс" ©
Новости спорта Хоккей
0
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - СКА

Турнирная таблица
4 октября хоккейный клуб "Барыс" проведет свой первый матч в КХЛ после перерыва, связанного со вспышкой коронавируса в команде. Дома казахстанская команда примет действующего победителя турнира питерский СКА, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по казахстанскому времени. Из-за случаев заражения хоккеистов, "Барыс" провел две недели на карантине. За это время команда Юрия Михайлиса опустилась на десятое место в Восточной конференции.

Перед игрой со СКА также стало известно о состоянии здоровья 19 игроков "Барыса". Они вылечились от коронавируса и готовый помочь своей команде. 

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "СКА"  >>>>>>>>>>>>


 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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