Игравший в КХЛ клуб выкупил права на хоккеиста молодежной сборной Казахстана

Ханты-мансийская "Югра"
приобрела у карагандинской "Сарыарки"
за денежную компенсацию спортивные права на молодого нападающего Андрея Буяльского
, сообщает Шайба.kz
.
За два последних сезона 20-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 27 матчей. В составе "Темиртау" он провел в чемпионате Казахстана 88 игр и записал в актив 34 (11+23) очка.
Воспитанник Караганды выступал за молодежную сборную Казахстана на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии. В январе этого года игрок был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ, однако не попал в итоговый список.
Предстоящий сезон Андрей Буяльский проведет в "Алматы", но в системе КХЛ - ВХЛ - МХЛ права на него будут оставаться у ханты-мансийской "Югры", пока ему не исполнится 28 лет.
"Югра" выступает в ВХЛ. В 2008-2010 годах играл в высшей лиге чемпионата России, с 2010 по 2018 - в Континентальной хоккейной лиге.
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