14-летний хоккеист погиб под колесами поезда

Хоккеист команды "Заречье-2009" погиб в возрасте 14 лет, попав под поезд в районе станции Ройка в Нижегородской области, сообщают Vesti.kz.

По информации NN, днем 15 мая в районе станции Ройка мальчик шел вдоль железнодорожных путей. Его сбил проезжающий мимо пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мыза - Моховые горы. Ребенок погиб на месте.

Отмечается, что подросток играл в хоккей и подавал надежды: мальчик являлся чемпионом области этого сезона среди юношей 2009–2010 годов рождения.