Казахстанская трасса появилась в популярном симуляторе мотогонок

Трасса "Сокол", расположенная под Алматы, появилась в популярном симуляторе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP 23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В официальной игре MotoGP появилась трасса Sokol из Казахстана. Тот самый момент, когда разработчики добавили трассу, но реальная гонка в 2023 году отменилась", - пишет телеграм-канал "Маркетинг Последней Надежды".

Отметим, что в начале года сообщалось о том, что Казахстан впервые примет один из этапов чемпионата мира по мотогонкам MotoGP.

Первый Гран-при Казахстана должен был пройти с 8 по 9 июля на трассе "Сокол", но был отменен из-за работ по гомологации, а также текущих глобальных операционных проблем.

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