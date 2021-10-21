Тренировал Ильина и выиграл золото ОИ для Узбекистана. Подробности о выборе главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике в данное время находится без главного тренера. Прежний снят со своей должности. И до предстоящего чемпионата страны место будет пустовать. Федерация будет выбирать среди нескольких кандидатов. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Кастинга в режиме реалити-шоу не будет. Напротив, весь процесс будет протекать официально и с серьезным подходом. Решается не только судьба одного специалиста, но и всех, кто сейчас готовится к большим турнирам. Более того, сборная и так переживает образовавшийся кризис.

Так что нужен крепкий, креативный и настоящий профессионал. Поэтому Федерация сейчас занята не только определением шорт-листа претендентов, но и составлением специальных критериев, которым должен соответствовать будущий главный тренер.

Интрига заключается в том, кто именно рассматривается на ответственный пост. Скорее всего, пул составят местные специалисты, которые зарекомендовали себя мастерами своего дела, а главное - имеют хороший коннект с атлетами.

Без этого пункта можно даже не рассчитывать на место рулевого. Также интересно, будет ли федерация высылать предложение Ержасу Болтаеву, который показал со сборной Узбекистана отличные результаты на различных крупных турнирах.

К тому же он успешно вел ранее деятельность и в Казахстане. Болтаев тренировал четырехкратного чемпиона мира Илью Ильина. Имеет большой опыт. И свой уровень он подтвердил в составе сборной Узбекистана - его подопечный Акбар Джураев выиграл золото ОИ-2020.

Поэтому, если и сделают ему предложение, то вряд ли он согласится вернуться в Казахстан. На то у Болтаева есть свои личные причины. Плюс он только-только поставил на поток свое дело в соседнем государстве - штангисты растут, завоевывают медали.

Наверняка ставка будет сделана на кого-нибудь из региональных тренеров. Есть из кого выбирать. Осталось только узнать, какие именно будут критерии (правила отбора и нормы будут объявлены федерацией позже).

Добавим, что чемпионат Казахстана начнется 5 ноября. Он пройдет в Талдыкоргане.

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