Сборная Казахстана определилась с составом на чемпионат мира по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана объявила состав на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 7 по 17 декабря в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Казахстан на этом первенстве представят пять спортсменов: Арли Чонтей (до 55 килограммов), Нургиса Адилетулы (96), Артем Антропов (96), Карина Кузганбаева (81) и Айзада Муптильда (87+).

Молодежь захватила помост. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по тяжелой атлетике в Ташкент

Предварительное расписание:

7 декабря

09.00 Женщины до 49 кг (группа С)

11.30 Женщины до 45 кг (группа В)

14.00 Мужчины до 55 кг (группа В)

18.00 Мужчины до 55 кг (группа А)

20.30 Женщины до 49 кг (группа В)

8 декабря

09.00 Женщины до 55 кг (группа D)

11.30 Мужчины до 61 кг (группа С)

14.00 Мужчины до 61 кг (группа В)

16.30 Женщины до 45 кг (группа А)

19.00 Женщины до 49 кг (группа А)

21.30 Женщины до 55 кг (группа С)

9 декабря

09.00 Мужчины до 73 кг (группа D)

11.30 Мужчины до 67 кг (группа С)

14.00 Женщины до 55 кг (группа В)

16.30 Женщины до 55 кг (группа А)

19.00 Мужчины до 61 кг (группа А)

21.30 Мужчины до 73 кг (группа С)

10 декабря

09.00 Женщины до 59 кг (группа D)

11.30 Мужчины до 73 кг (группа В)

14.00 Мужчины до 67 кг (группа В)

16.30 Мужчины до 67 кг (группа А)

19.00 Мужчины до 73 кг (группа А)

21.30 Женщины до 59 кг (группа С)

11 декабря

09.00 Мужчины до 81 кг (группа D)

11.30 Женщины до 64 кг (группа D)

14.00 Мужчины до 81 кг (группа С)

16.30 Женщины до 59 кг (группа В)

19.00 Женщины до 59 кг (группа А)

21.30 Женщины до 64 кг (группа С)

12 декабря

09.00 Мужчины до 89 кг (группа С)

11.30 Женщины до 64 кг (группа В)

14.00 Мужчины до 81 кг (группа В)

16.30 Женщины до 64 кг (группа А)

19.00 Мужчины до 81 кг (группа А)

21.30 Женщины до 71 кг (группа С)

13 декабря

09.00 Мужчины до 96 кг (группа D)

11.30 Мужчины до 89 кг (группа В)

14.00 Женщины до 71 кг (группа В)

16.30 Мужчины до 89 кг (группа А)

19.00 Женщины до 71кг (группа А)

21.30 Мужчины до 96 кг (группа С)

14 декабря

09.00 Женщины до 81 кг (группа В)

11.30 Женщины до 76 кг (группа В)

14.00 Мужчины до 96 кг (группа В)

16.30 Мужчины до 96 кг (группа А)

19.00 Женщины до 76 кг (группа А)

15 декабря

09.00 Женщины до 87 кг (группа С)

11.30 Женщины до 87 кг (группа В)

14.00 Мужчины до 102 кг (группа В)

16.30 Женщины до 81 кг (группа А)

19.00 Мужчины до 102 кг (группа А)

21.30 Мужчины до 109 кг (группа С)

16 декабря

09.00 Женщины 87+ кг (группа С)

11.30 Женщины 87+ кг (группа В)

14.00 Мужчины до 109 кг (группа В)

16.30 Мужчины до 109 кг (группа А)

19.00 Женщины до 87 кг (группа А)

17 декабря

09.00 Мужчины 109+ кг (группа С)

11.30 Мужчины 109+ кг (группа В)

14.00 Женщины 87+ кг (группа А)

16.30 Мужчины 109+ кг (группа А)