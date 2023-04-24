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Сборная Казахстана назвала состав на чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Сборная Казахстана назвала состав на чемпионат Азии по тяжелой атлетике
©instagram.com/wf_rk

С 3 по 13 мая в южнокорейском городе Чинджу пройдет чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который является квалификационным турниром в преддверии Олимпиады 2024 года, передают Vesti.kz.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана представила состав на турнир. В нем примут участие 20 спортсменов.

Мужчины
Арли Чонтей (55 кг)
Отепберген Алиев (61 кг)
Анатолий Савельев (67 кг)
Алексей Чуркин (73 кг)
Еламан Сейтказы (81 кг)
Асылжан Бектай (89 кг)
Сергей Петрович (89 кг)
Нургиса Адилетулы (102 кг)
Артем Антропов (102 кг)
Андос Самарканов (109 кг)

Женщины
Айнур Абдикалыкова (45 кг)
Екатерина Алякина (55 кг)
Алина Колиушко (59 кг)
Карина Горичева (64 кг)
Арай Нурлыбекова (76 кг)
Аиша Омарова (81 кг)
Айым Есжанова (81 кг)
Динара Кыпшакбай (87 кг)
Айсамал Сансызбаева (87+ кг)
Любовь Ковальчук (87+кг)

Последний раз Южная Корея принимала у себя турнир в 2012 году (в городе Пхентхэк). Всего в этой стране проходило уже шесть чемпионатов Азии (1980, 1986, 1995, 2001, 2002 и 2012).

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