Разборки тяжеловесов. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Сегодня, 11 ноября, в Талдыкоргане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Последними на помост вышли представители тяжелых весовых категорий, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Женские соревнования завершились днем ранее. Так что вся сегодняшняя программа состояла исключительно из серии мужских стартов. В общей сложности комплекты медалей были разыграны в четырех весовых дивизионах.

Так, штангисты бились в категориях до 96, 102, 109 и свыше 109 килограммов. В числе участников были многие основные лидеры нынешней сборной Казахстана. И в основном речь о молодых атлетах, которые уже успели успешно пройти проверку на качество на взрослом помосте.

Свои активы они пополнили золотыми наградами. Нургиса Адилетулы стал лучшим в весе до 96 килограммов, Артем Антропов финишировал первым в категории до 102 килограммов, а Рахат Бекболат выиграл вес до 109 килограммов.

В самом тяжелом дивизионе - свыше 109 килограммов - первенствовал опытный Ибрагим Берсанов, который не раз представлял страны на мировых турнирах. Из всех, кто побеждал на ЧРК, он единственный, кто представлял "старую школу" - сказывается процесс омоложения и обновления.

Добавим, что чемпионат стартовал в Талдыкоргане 6 ноября. По его итогам тренерский штаб будет производить ротацию в составах сборных.