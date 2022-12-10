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Призер ЧМ-2022 по тяжелой атлетике из Казахстана прокомментировал свое выступление

Призер ЧМ-2022 по тяжелой атлетике из Казахстана прокомментировал свое выступление
©ФТА

Бронзовый призер чемпионата мира по тяжелой атлетике в Колумбии Алексей Чуркин прокомментировал свое выступление, ставшее для него дебютным, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Чуркин в весовой категории до 73 килограммов по сумме двоеборья показал результат 343 килограмма (153 в рывке и 190 - в толчке).

Золотую медаль завоевал индонезиец Рахмат Абдулла - 352 килограмма (152+200), а серебро досталось его соотечественнику Ризки Джуниансьяху - 347 килограммов (155+192).

- Настрой был хорошим, тренеры дали установку отработать все шесть подходов, что я и сделал. В целом остался доволен проделанной работой.

- Повлияло на настрой то, что твоя фамилия оказалась в группе "Б"?

- Нет, никак не повлияло. Настрой был один - выйти и показать лучший результат.

- За группой "А" следил в зале?

- Да, я присутствовал на соревнованиях, был в зале. Непередаваемые эмоции, когда понял, что попал в тройку. Тренеры и спортсмены начали поздравлять.

- Это твой дебют на взрослом чемпионате. Отметил какие-то особенности для себя?

- Нет, соревнования как соревнования, разве только соперники более опытные.

 Фото: ФТА©

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Метки:
ЧМ по тяжелой атлетике Тяжелая атлетика

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