Пожизненная дисквалификация: За что наказали экс-тренера сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни получил пожизненный запрет на тренерскую деятельность за серьезные нарушения антидопинговых правил, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Федерация тяжелой атлетики Казахстана подтвердила эту информацию, уточнив, что отстранение связано с грубыми нарушениями допинг-контроля. Решение было вынесено Международным агентством по тестированию (ITA) 6 ноября.

"Алексей Ни был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил IWF (Международная федерация тяжелой атлетики)", - ответили в федерации тяжелой атлетики на запрос Tengri Sport.

В июне 2016 года стало известно, что у казахстанских тяжелоатлетов Ильи Ильина, Зульфии Чиншанло, Майи Манеза и Светланы Подобедовой в крови были обнаружены следы станозолола, а у Ильина и Чиншанло - также других запрещенных веществ.

В октябре того же года золотые медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были отобраны у Чиншанло, Манеза и Подобедовой, а в ноябре под санкции попал и Ильин, лишившийся титулов за победы на Олимпиаде 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне.

В марте 2022 года золотая медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро была отозвана у чемпиона Нижата Рахимова. Спортсмен утверждал, что непричастен, однако его аргументы были отклонены.