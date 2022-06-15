Подразнил соперников. Как 17-летний казахстанец выиграл золото с мировым рекордом

Казахстанский штангист Едиге Емберды с рекордом выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира, а его триумфальная попытка попала в топовый список турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17-летний казахстанец победил в категории до 73 килограммов с результатом 306 (134+172) килограммов, обойдя Диорбека Эрматова из Узбекистана (133+157) и Брайана Ибаньеса Герреро из Канады (132+156).

С золотом Емберды Казахстан выиграл пять медалей, а мировой турнир завершится 18 июня.

"Это была потрясающая сессия с невероятными подъемами, и мы увидели первый мировой рекорд, - пишет официальный аккаунт IWF. - Едиге Емберды из Казахстана сделал удивительный результат".

Во время победного выступления казахстанец позволил себе показать язык - это зафиксировано на фото и видео.

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