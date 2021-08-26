Олимпийские медали, талантливая молодежь. Казахстанские штангисты возвращают потерянные позиции?

Казахстан постепенно возвращается в элиту мировой тяжелой атлетики. Об этом говорят не только олимпийские медали, но и другие факты. Подробнее о долгожданных успехах - в материале Vesti.kz.

Буквально с 2016 года, когда на Олимпиаде в Рио проявил себя ряд казахстанских штангистов, наша тяжелая атлетика была поставлена практически на паузу. Допинговые истории убили многие перспективы, которые остались нереализованными.

Дальнейшее затишье оказалось губительным. Сборная потеряла позиции, которые завоевывались годами. Высоту отдали, а лидеры постепенно ушли на второй план. Более того, герои прошлых лет завязали со спортом, что также сказалось на качестве команды.

Основные мировые соревнования оказались без триумфа спортсменов из Казахстана. О чемпионатах мира и вовсе можно не говорить, если особо не было высоких результатов даже на континентальных турнирах. Стало тревожно за сборную.

Однако ее история не завершилась. На Олимпиаде в Токио она получила новый виток. Конечно же, на фоне изменений в составе.

Напомним, в Токио на третье место поднялись Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. Они смогли сделать практически невозможное - вышли из тени и сырости аутсайдеров, поднявшись на пьедестал. И это при том, что с ними не связывались медальные надежды. Только лишь при самых комфортных условиях.

Наряду с этим практически завершено омоложение состава. На смену лидерам, закончившим карьеру, пришла талантливая молодежь, которая уже почти адаптировалась на взрослом помосте. Пришли результаты в виде рекордов, медалей на крупных турнирах.

Все это в совокупности положительно должно сказаться на результатах сборной в новом олимпийском цикле. Наверняка в Париже-2024 у нас будет более сбалансированная команда и многочисленная. Это повлияет на медальный расклад в этом виде спорта.

Пора возрождаться.

Фото:olympic.kz

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