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На Олимпиаде был бы в тройке лучших. Рекордсмен Казахстана произведет фурор на ЧМ по тяжелой атлетике?

На Олимпиаде был бы в тройке лучших. Рекордсмен Казахстана произведет фурор на ЧМ по тяжелой атлетике?
©WFRK
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

На прошедшем чемпионате страны по тяжелой атлетике одним из триумфатором стал Нургиса Адилетулы. Он не только выиграл соревнования в весовой категории до 96 килограммов, но и установил ряд рекордов. На предстоящем чемпионате мира в Ташкенте он будет одним из фаворитов в борьбе за медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Адилетулы на ЧРК в сумме поднял 387 килограммов. Этот результат высок не только в рамках казахстанского помоста, но и "цепляет" мировой. Если бы он столько поднял на Олимпиаде в Токио, то мог стать либо вторым, либо третьим. 

На ОИ сразу два спортсмена показали точно такой же результат. В итоге Джованни Валлинела из Венесуэлы взял серебро, а грузин Антон Плесной - бронзу. Так что Адилетулы подобрался к элите в этой весовой категории. 

В Талдыкоргане он не смог реализовать все свои попытки. Однако все его веса стали рекордными: 175 в "рывке" и 212 в "толчке". При этом был огромный запас. Сам штангист озвучил, что хотел еще больше поднять на ЧРК, чтобы в Ташкент отправиться с большей уверенностью.

Однако чисто сработать не удалось. И теперь ему предстоит отшлифовать свои "рывки" и "толчки", чтобы наверняка зацепиться за медаль на чемпионате мира. Ему это по силам. Если не будет сбоев в психологическом плане, то мировое первенство он завершит с медалью.

Конкуренция в весе до 96 килограммов, конечно, высокая. Однако она не выглядит чем-то недосягаемым. Да, результаты плотные. Но чего-то космического нет. И попасть на пьедестал - вполне решаемая задача. Тем более казахстанец молодой, есть пройденные рубежи и место для роста. 

Да и вес гонять не придется - он уже в оптимальных пределах. Так что нужно выступить чисто и по максимуму.

ЧМ пройдет с 7 по 17 декабря.

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Метки:
Тяжелая атлетика

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