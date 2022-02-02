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Новый главный тренер назначен в сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Новый главный тренер назначен в сборной Казахстана по тяжелой атлетике
©insidethegames.biz
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика

Нуржан Смаханов возглавил сборную Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает официальный сайт федерации.

Добавим, что по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую. Женский состав возглавил Иван Сивохин.

"В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное – результаты!

Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.


Ранее предполагалось, что национальную команду возглавит другой специалист, а также сделаны прогнозы по составу национальной сборной.

 

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Метки:
Тяжелая атлетика

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