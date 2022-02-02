Новый главный тренер назначен в сборной Казахстана по тяжелой атлетике

Нуржан Смаханов возглавил сборную Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает официальный сайт федерации.

Добавим, что по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую. Женский состав возглавил Иван Сивохин.

"В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное – результаты!

Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.

Ранее предполагалось, что национальную команду возглавит другой специалист, а также сделаны прогнозы по составу национальной сборной.