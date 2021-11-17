Молчание в сборной. Какие реформы проведет новый главный тренер штангистов?

Министерство культуры и спорта Казахстана озвучило имя нового главного тренера сборной по тяжелой атлетике. Это произошло на прошедшем в Талдыкоргане чемпионате страны. Теперь этот пост принадлежит Даурену Бекмухамедову. Правда, пока никакой конкретики от специалиста и федерации не было. Что предпримет "рулевой"? Подробнее - в материале Vesti.kz.

Бекмухамедов сменил Бахыта Ахметова, которого федерация не так давно отстранила от обязанностей на фоне многочисленных скандалов.

"Катализатором сложившейся ситуации послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий, решающим же поводом для принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.

После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, в результате чего были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметов, старший тренер Сергей Седов и другие", - говорилось в сообщении Министерства спорта и культуры.

Теперь бразды правления переданы Бекмухамедову. И на его плечи ложится не только развитие сборной и ответственность за рост результатов, но и дополнительная нагрузка. Прежде всего она связана с налаживанием микроклимата.

Важно построить мосты к каждому из атлетов. Тишина в сборной привела к трагическим событиям, а постыдные факты проявляются до сих пор. Штангисты выступили заложниками различных ситуаций. И закончилось все не так уж и хорошо.

Так что отныне каждый должен быть услышан, к каждому находить подход, и главное - дать возможность развиваться всем одинаково, без попыток спрятать тех, кто "мешает". У нас в стране полно талантливых ребят. Пусть шансы будут у всех.

Другим моментом является продолжение эффективного процесса омоложения команды. Сейчас алгоритм протекает прогрессивно. Молодежь активна, качественно заменяет лидеров прошлых лет. И есть надежды на большие успехи. Теперь не затормозить бы все начатое.

Наконец, предстоит составить рабочий план подготовки к чемпионату мира. Он пройдет в Ташкенте. И стартует уже в декабре. Необходимо вывести из кризиса сборную, определить рабочий состав и подвести к большому спортивному событию.

Надо дождаться официальных заявлений. Тогда вектор станет еще более понятен.