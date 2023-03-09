Казахстанский штангист отсудил призовые за Олимпиаду: в Минспорта сделали заявление

Комитет по делам спорта и физической культуры прокомментировал судебное решение по делу казахстанского штангиста Дениса Уланова, который выиграл иск против Минкультуры и спорта, передают Vesti.kz.

В Комитете по спорту на обращение Vesti.kz заявили, что статья 45 закона "О физической культуре и спорте" предусматривает пересмотр размеров выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований. Закон указывает, что пересмотр также применим к ситуации с Улановым.

"Министерство выплатит денежные средства в кратчайшие сроки. Суд удовлетворил исковые требования спортсмена от 10 марта 2022 года. Перед нынешними руководителями сферы спорта министром культуры и спорта поставлена задача по оказанию максимальной поддержки и созданию условий отечественным спортсменам", - заявили в комитете.

Напомним, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 Уланов занял четвертое место в весовой категории до 85 килограммов. За это ему выплатили призовые в размере 30 тысяч долларов. Затем в декабре 2016-го румын Габриэл Сынкрэян был дисквалифицирован за применение допинга, и бронзовая медаль официально перешла казахстанцу.

В августе 2021 года Уланов обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта о пересмотре размера денежных выплат, поскольку за третье место полагалось 75 тысяч долларов. Спортсмену отказали в выплате разницы, он обратился в суд и в итоге выиграл.

Теперь Минкультуры и спорта должно доплатить штангисту 45 тысяч долларов.

Напомним, 29-летний Уланов является победителем Универсиады-2017, также в его активе есть золото и бронза чемпионата Азии-2016 и 2019.

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