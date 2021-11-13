"Чувствую еще больший потенциал". Рекордсмен Казахстана - о прошедшем чемпионате по тяжелой атлетике

На прошедшем чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике лидером в категории до 61 килограмма стал Алексей Дроздов. Представитель Алматинской области не только обошел ближайшего соперника на 47 килограммов, но и установил рекорд в "рывке" и в сумме двоеборья. Свое выступление он прокомментировал пресс-службе ФТА.

- Готов был поднять больше, но во время выступления почувствовал дискомфорт в спине. В связи с этим решили с тренером немного уменьшить вес, ведь впереди будут очень важные старты. В целом я очень доволен своим результатом, чувствую в себе еще больший потенциал, поэтому продолжу тренироваться и с нетерпением жду новых турниров.

- От ближайшего преследователя вас отделяло 47 килограмм. Как мотивируете себя, когда нет "тесной" борьбы?

- Самая главная борьба - это борьба с самим собой, с тем, кем ты был вчера. Поэтому, разумеется, моя цель была показать свой лучший результат на сегодняшний день, и мне это удалось. Также немаловажным является мировой рейтинг, стремлюсь быть лидером в нем.

- Какие установки от тренеров были перед выступлением? Планировали ли стать рекордсменом?

- Установка к этим соревнованиям была такая же, как и к любым другим - показать хороший результат. А вообще я предпочитаю не раскрывать внутреннюю сторону моей деятельности, я просто делаю то, что говорит тренер. Планировал ли стать рекордсменом? Да!

- За время пандемии это первый взрослый страт в очном формате. Опишите атмосферу?

- Здорово было вновь окунуться в соревновательную атмосферу, думаю, мы все соскучились по ней. Самое главное, что вновь появилась возможность присутствия родных и близких в зале, ведь их поддержка - это самое главное! Организация турнира прошла отлично.

Разборки тяжеловесов. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике

Фото: ФТА