Чемпион Азии из Казахстана высказался о своей победе в тяжелой атлетике

Казахстанец Алишер Байбуров прокомментировал свою победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

Ранее Байбуров выиграл турнир в категории до 67 килограммов, а также - серебро среди юниоров до 20 лет. Выиграли казахстанцы еще два золота - чемпионами стали Емберды Едыге и Денис Полубояринов.

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- В целом выступлением своим я доволен, хоть оно и не было самым удачным. Думаю, что я сделал все, что мог на тот момент.

- Вы про "толчок", где реализовали одну попытку из трех?

- Да. Перед стартом я скидывал вес и ноги чуть ослабли. Ну и в технике мне есть над чем работать.

- Не давило морально, что нужно выступать сразу в двух возрастных группах?

- Конечно, выступать в двух возрастах это всегда большая нагрузка, большая ответственность… Но морально я был готов и настраивался на борьбу. Подготовка к Чемпионату Азии шла около двух месяцев, мы хорошо поработали вместе с тренерским штабом.

- Что скажешь о соперниках?

- Соперники были сильные, все в хорошей форме, поэтому выступать было интересно, был так называемый кураж. Отдельно хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и верил в меня!

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