Алматы против Костаная. Определился победитель чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в весе до 89 килограммов

На чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике завершились мужские соревнования в категории до 89 килограммов. Победу в них разыграли представители Алматы и Костанайской области, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Итоговые результаты оказались очень близкими. Причем в "рывке" и Михаил Макеев (Костанайская область), и Султан Мейрам (Алматы) показали одинаковый результат - 145 килограммов. Рядом был и Арыстанбек Жаканша из Кызылординской области - 143 килограмма.

Правда, вклиниться в итоговую борьбу он не смог, реализовав всего одну попытку в "толчке" на 170 килограммов. С 313 килограммами он стал бронзовым призером.

Макеев же с Мейрамом чисто выполнили все три подхода. Интрига сохранялась до последней попытки. В итоге сильнее оказался спортсмен из Костанайской области. Михаил в "толчке" поднял 183 килограмма, а Султан - 181 килограмм.

Мужчины, до 89 килограммов:

1. Михаил Макеев (Костанайская область) - 328 (145+183) килограммов.

2. Султан Мейрам (Алматы) - 326 (145+181) килограммов.

3. Арыстанбек Жаканша (Кызылординская область) - 313 (143+170) килограммов.

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