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Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике рассказал об отборе на Олимпиаду, омоложении состава и сборах после пандемии

Состав в данное время проводит УТС.

Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике рассказал об отборе на Олимпиаду, омоложении состава и сборах после пандемии
Бахыт Ахметов. Фото: WFRK©
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Для допуска на Олимпийские игры в Токио казахстанским штангистам необходимо выступить минимум на одном квалификационном турнире. Об этом сообщил главный тренер сборной Бахыт Ахметов. Также специалист в интервью корреспонденту Vesti.kz озвучил подробности текущего сбора команды и прокомментировал омоложение состава.

В данное время сборная Казахстана по тяжелой атлетике находится на учебно-тренировочном сборе в Алматинской области. С составом можно ознакомиться здесь.


- Как проходит первый УТС после столь длительного перерыва?

- Сборы проходят отлично, наверстываем то, что было упущено во время карантина. Конечно, ребята, находясь дома, продолжали тренироваться, ежедневно поднимали веса, но не было комплексного подхода, который мы имеем на сборах, системности. В профессиональном спорте очень важен режим, начиная от распорядка дня, сбалансированного питания, заканчивая правильным восстановлением после тренировки. Да и в целом атмосфера совершенно другая. Здесь на сборах мы одна команда, все друг друга поддерживают, подбадривают.

- Насколько объективно можно говорить о турнирах? Есть ли уже список запланированных стартов на этот год?

- К сожалению, нет. Ожидаем лицензионный чемпионат Азии и первенство нашей страны. Однако состоятся ли они и когда, еще не знаем. Все зависит от эпидемиологической обстановки в стране и мире. И это, кстати, одна из причин, почему спортсменам непросто вливаться в тренировочный процесс - нет четко поставленной цели "готовимся к определенному старту".

- Сборы во время карантина чем-то отличаются от тех, что были ранее?

- Да, конечно. Официально УТС начался 23 августа, однако к тренировкам мы приступили лишь первого сентября, после того, как повторно получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Все это время мы находились в так называемой "карантинной зоне", где были полностью изолированы и даже питались в номерах. Затем мы заселились в Олимпийский центр "Ак Булак".

Здесь также все очень строго: нам нельзя покидать территорию, посторонних людей тоже нет. В самом центре есть зеленые и красные коридоры: первые для спортсменов и тренеров, вторые - для работников, чтобы никто не пересекался. В целом санитарные нормы соблюдаются всеми сторонами очень тщательно.

- Расскажите, как обстоят дела с лицензиями на Олимпиаду?

- Чтобы получить допуск на Олимпиаду, нашим спортсменам нужно выступить еще как минимум на одном лицензионном старте. Планировали принять участие в чемпионате Азии в ноябре этого года, но теперь ждем, когда появится конкретная информация. Кто будет представлять нашу республику, решим по итогам рейтинга, а именно после всех запланированных соревнований.

- Прокомментируйте состав сборной на текущий УТС.

- Как вы знаете, в условиях пандемии в тренировочных сборах могут принять участие не более 30 человек, в числе которых тренерский состав и обслуживающий персонал. Поэтому в состав попали далеко не все. Мы взяли курс на омоложение состава. На сегодняшний день сборная - это порядка 70 процентов юниоры. Все они талантливые ребята, победители и призеры международных турниров. И наша главная задача сейчас – тренироваться и готовиться, чтобы наша молодежь постепенно подходила к уровню взрослых атлетов.

- На кого делаете ставку?

- Не буду делать ставок на кого-то определенного, все ребята уже зарекомендовали себя как профессиональные спортсмены. Кто будет лидером - покажут ближайшие старты.

- Как по вашему, скажется ли омоложение сборной на результатах?

- Я бы не заявлял столь категорично. Казахстанская школа тяжелой атлетики имеет богатую историю. Наши спортивные традиции передаются от поколения к поколению, поэтому я уверен, что преемственность сохранится. Да, обновление состава - это зачастую болезненный процесс. Но у нас талантливая молодежь, и мы сделаем все возможное, чтобы сохранить лидерство.

Тотальное омоложение состава. В сборной Казахстана по тяжелой атлетике будут изменения?

 

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Метки:
Тяжелая атлетика Казахстан

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