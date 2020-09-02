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Тотальное омоложение состава. В сборной Казахстана по тяжелой атлетике будут изменения?

Команда приступила к сборам.

Тотальное омоложение состава. В сборной Казахстана по тяжелой атлетике будут изменения?
Фото: wfrk.kz
Новости спорта Атлетика Тяжелая атлетика
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Сборная Казахстана по тяжелой атлетике приступила к сборам. Штангисты стали одними из первых, кто возобновил совместные тренировки после снятия запрета из-за пандемии. 

Судя по объявленному составу, команду ожидают серьезные изменения. Подробности - в материале Vesti.kz.


Все спортсмены непосредственно перед началом тренировок прошли ПЦР-тесты, а также обязательный карантин. Выявленных случаев заболевания COVID-19 не оказалось, и сейчас состав перешел в "чистую зону", где и будет проводить свои тренировки.

Руководить процессом будет уже новый главный тренер в лице Бахыта Ахметова, который не так давно сменил на посту Юрия Мельникова. И судя по всему, перед специалистом стоит конкретная задача по фильтрации состава. 

В частности речь об омоложении сборной. Ведь по правилам на УТС заехать может только определенное количество спортсменов. И большую часть состава казахстанской команды составляют юные штангисты, которые проявили себя на юношеских, юниорских турнирах.

Например, Аблай Ауелханов (2003), Акмолда Сайрамкез (2002), Сайхан Тайсуев (2002), Есенгельды Сапи (2002), Рахат Бекболат (2004), Айсамал Сансызбаева (2003). 

Сам Ахметов в комментарии подчеркнул, что состав действительно проходит курс омоложения. Теперь главное - адаптировать ребят к взрослому помосту. А это довольно долгий и сложный процесс. Главное, что есть необходимый потенциал. 

И другой момент, который ожидает штангистов в ближайшее время - смена лидеров. Прошлый сезон показал, что не все привычные нам фавориты проявили себя на высоком уровне. Сказались многие моменты. Итогом же стали невзрачные выступления на основных турнирах, среди которых чемпионат мира.

Тон сейчас задает Игорь Сон. Атлет совершил скачок и становится претендентом на высокие места на мировом уровне. Также держит марку Зульфия Чиншанло. А вот дальше уже не все так ярко и очевидно.

Многие атлеты сдали свои позиции. И вынужденный перерыв до Олимпиады нужно посвятить возвращению былых кондиций. И пока все идет к тому, что юные тяжелоатлеты будут биться за место в основном составе с героями прошлых лет. Это вполне реально, ведь веса поднимают они уже довольно серьезные.

Надеемся, что вернутся на помост свежими Нижат Рахимов, Денис Уланов, Карина Горичева и другие наши чемпионы и призеры Игр.

В любом случае, новшества и события происходить будут. Оттого к сборной следует отнестись внимательно в ближайшие полгода. Постепенно ситуация будет более четкой.

И, конечно, подождем чемпионат Казахстана.

 

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Метки:
Тяжелая атлетика Чиншанло Зульфия Уланов Денис Рахимов Нижат Казахстан

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