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Сборная Дании по гандболу выиграла чемпионат мира и вошла в историю

Сборная Дании по гандболу выиграла чемпионат мира и вошла в историю
©IHF

Мужская сборная Дании по гандболу стала первой командой в истории, сумевшей выиграть три чемпионата мира подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале ЧМ-2023, прошедшем в Стокгольме, датчане обыграли Францию со счетом 34:29. Таким образом они стали чемпионами мира в третий раз в своей истории и в третий раз подряд. Ранее датская команда побеждала в 2019 и 2021 годах.

Также Дания выигрывала Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и чемпионаты Европы (2008 и 2012).

В матче за бронзу сборная Испании обыграла Швецию - 39:36.

Следующий ЧМ пройдет в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.

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Метки:
Дания

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