Казахстан выиграл золото и серебро на международном турнире по гимнастике

Сборная Казахстана по спортивной гимнастике выиграла две медали на международном турнире World Challenge Cup 2024 в турецкой Анталье, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Асан Салимов, который защищал честь страны в опорном прыжке, набрал 14.300 балла и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Лидер сборной Казахстана Нариман Курбанов набрал 14.850 балла в упражнении на коне и стал серебряным призером турнира.

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