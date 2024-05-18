Казахстан добыл золото и серебро на ЧА по гимнастике

Сегодня, 18 мая, в Ташкенте (Узбекистан) прошли финалы в нескольких упражнениях в рамках чемпионата Азии по спортивной гимнастике, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ДРС.

В упражнении на коне Нариман Курбанов завоевал золотую медаль. Тем самым он стал двукратным чемпионом Азии. В прошлом году Нариману не было равных на ЧА в Сингапуре.

Мужчины. Упражнение на коне:

1. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15.600 балла;

2. Абдулла Азимов (Узбекистан) – 14.633;

3. Ахмад Абу Ал-Соуд (Иордания) – 14.633;

7. Милад Карими (Казахстан) – 13.366.

В вольных упражнениях серебряным призером стал Милад Карими. Дмитрий Патанин занял пятое место.

Мужчины. Вольные упражнения:

1. Карлос Юло (Филиппины) – 14.933 балла;

2. Милад Карими (Казахстан) – 14.600;

3. Янжи Янг (Китай) – 14.200;

5. Дмитрий Патанин (Казахстан) – 13.866.

19 мая, в заключительный день чемпионата Азии, в финале упражнений на перекладине за медаль будет бороться Милад Карими.