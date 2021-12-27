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Материал подготовлен при поддержке Казахстанской федерации гимнастики

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития
©пресс-служба Федерации
Новости спорта Другие Гимнастика

Батутная гимнастика в Казахстане на сегодняшний день имеет высокий темп развития. Он поддерживается реальными результатами и стабильностью. И знаковым в этом плане стал уходящий год, в течение которого сборная смогла добиться больших успехов мирового уровня. Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

Необходимый уровень общего развития данного вида спорта является итогом длительной и целенаправленной работы. Имеющаяся база позволяла запустить точечные процессы, которые в итоге сыграли свою роль в важных промежуточных успехах.

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития. Фото 1

Важно, что была проделана работа над формированием качественного резерва. И в данный момент сборная обладает несколькими составами, имеющими большие перспективы. Об этом, например, говорят итоги выступления Казахстана на чемпионате мира среди возрастных групп в Баку.

Среди участников до 12 лет казахстанец Ислам Кабдоллов смог завоевать золотую медаль. Он стал лучшим в прыжках на акробатической дорожке. В финале он оказался сильнее спортсменов из России, Бельгии, Израиля, Португалии и Южной Африки.

Еще одну золотую медаль команде принесли Роман Барков и Игорь Грачев. В финале соревнований по синхронным прыжкам среди участников до 21 года их программа была оценена в 49,910 балла, что и принесло им первое место.

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития. Фото 2

К слову, вместе они выступают уже на протяжении четырех лет. И награда мирового уровня стала для них первой в карьере. Тренируют дуэт Федор Булучевский и Игорь Яковлев. На данный момент парни являются ближайшим резервом основной команды - Барков и Грачев активно привлекается к главному составу.

Стоит отметить, что национальная сборная также выступила в этом году на мировом первенстве. Отметиться завоеванной медалью не удалось. Однако в текущем сезоне лидеры команды смогли проявить себя на международном уровне.

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития. Фото 3

В рамках июньского Кубка мира в Италии Данил Мусабаев в дуэте с Романом Барковым в синхронных прыжках стали серебряными призерами. Это стало очередным доказательством эффективного развития. Также важную роль во всех успехах сыграла тренерская работа.

Новый сезон должен быть еще плотнее в плане результатов. В команду должен вернуться ее лидер Пирмаммад Алиев. Он был вынужден пропустить длительный период. Причиной тому стала травма. И в данный момент Алиев готовится к возвращению к прежнему ритму и нагрузкам.

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития. Фото 4

Как бы то ни было, уже сегодня можно говорить о реальных успехах и потенциале казахстанской батутной гимнастики. Из неизвестного и экзотического для нас вида она постепенно превращается в важнейший элемент всего отечественного спорта.

Благодаря поддержке Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust, общее региональное развитие батутной гимнастики вышло на новый уровень. Стало возможным улучшить инфраструктуру и техническую базу в регионах страны. И одним из важных шагов в этом направлении стала закупка новых батутов.

Подобные шаги позволят вовлечь в спорт еще большее количество детей. И наверняка среди них окажутся будущие чемпионы.

Батутная гимнастика: Перспективы, успехи и динамика развития. Фото 5

 Фото предоставлены федерацией

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Метки:
Азербайджан Кабдоллов Ислам Барков Роман Грачев Иван Алиев Пирмаммад Мусабаев Данил

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