48-летняя гимнастка из Узбекистана обескуражила заявлением перед Олимпиадой

48-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина не выступит на предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

Посредством соцсетей она заявила, что получила травму во время тренировки и не сможет принять участие в чемпионате Азии в Ташкенте, который является отборочным этапом к Олимпиаде.

В своем сообщении она выразила сожаление по этому поводу, подчеркнув, что вложила много усилий в подготовку к соревнованиям.

Чусовитина участвовала в Олимпийских играх восемь раз (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). В Барселоне она выиграла золото в командных соревнованиях.

Является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и двукратной победительницей Азиатских игр.