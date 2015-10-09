Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Греко-римская борьба
Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе из Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Айдоса Султангали с сенсационной победой на чемпионате мира по греко-римской борьбе, который проходит в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

"Поздравляю Айдоса Султангали с блестящей победой на первенстве мира! Он стал нашим первым чемпионом в греко-римской борьбе в этом веке. Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов!" – написал глава государства на своей странице в Instagram.


В финале весовой категории до 60 килограммов казахстанский борец оказался сильнее узбекистанца Алишера Ганиева и завоевал историческое золото.

Отметим, что последний раз казахстанские «классики» поднимались на высшую ступень мирового пьедестала ещё в 1999 году, когда чемпионом стал Мхитар Манукян (до 63 кг).


