Шанс на медаль, или как казахстанцы отборолись на ЧМ

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила свое выступление на молодежном чемпионате мира, проходящем в Тиране (Албания), передают Vesti.kz.

Последним от команды на ковер вышел Баглан Куаныш. Казахстанец имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 килограммов.

Однако в первой схватке утешительного раунда он потерпел поражение от Самета Ялдырана из Турции со счетом 2:3.

Таким образом, казахстанские "классики" завершили молодежный чемпионат мира без наград.

Напомним, ранее на чемпионате мира казахстанские борцы греко-римского стиля представленные во всех десяти весовых категориях неудачно выступили в Тиране.

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Мировое первенство в Албании продлится до 27 октября.