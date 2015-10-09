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Греко-римская борьба
Сегодня 16:10
 

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе получила нового тренера. Подробности

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Сборная Казахстана по греко-римской борьбе получила нового тренера. Подробности ©UWW

Новым главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе назначен Конысбек Токенов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Аяна Толегена.

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Новым главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе назначен Конысбек Токенов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Аяна Толегена.

Сообщается, что Токенов назначен главным тренером команды по приказу председателя Комитета по спорту и физической культуре Министерства туризма и спорта РК - Руслана Есеналина.

"Ранее исполнявший эту должность Юрий Мельниченко теперь будет работать в команде советником нового главного тренера. Под руководством Юрия Мельниченко Казахстан завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Париже (Демеу Жадраев), а также серебряную медаль на прошлом чемпионате мира (Ержет Жарлыкасын).

Ранее Конысбек Каримулы был старшим тренером сборной Казахстана до 20 лет", - пишет источник.

Первым официальным международным турниром для Токенова в качестве главного тренера станет рейтинговый турнир, который пройдет с 17 по 20 июля в Будапеште.

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