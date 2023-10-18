Назван состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по греко-римской борьбе

Сборная Казахстана назвала состав на чемпионат мира по греко-римской борьбе до 23-х лет, сообщают Vesti.kz.
Соревнования пройдут с 23 по 29 октября в Тиране (Албания). Казахстан на мировом первенстве представят десять борцов.
Состав на ЧМ выглядит следующим образом:
55 килограммов - Исхар Курбаев;
60 килограммов - Айбек Сабырбеков;
63 килограмма - Ержет Жарлыкасын;
67 килограммов - Султан Асетулы;
72 килограмма - Ерасыл Нурбосынов;
77 килограммов - Расул Жунис;
82 килограмма - Азимхон Абдалиев;
87 килограммов - Максат Сайлау;
97 килограммов - Ерзат Ерланов;
130 килограммов - Асылбек Жанибекулы.
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