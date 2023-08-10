Мельниченко возглавил сборную Казахстана по греко-римской борьбе

Юрий Мельниченко стал новым главным тренером сборной Казахстана по греко-римской борьбе, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Отмечается, что он был назначен на этот пост приказом Комитета по делам спорта и физической культуры.

51-летний Мельниченко является единственным чемпионом Олимпийских Игр в истории независимого Казахстана. Также в его послужном списке есть победы на чемпионатах мира и Азии.

Он уже возглавлял национальную команду в период 2000-2004 годов. А с 2022-го был тренером-консультантом.

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