Казахстан завоевал медаль чемпионата Азии по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал бронзовым призером чемпионата Азии по видам борьбы в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

В утешительной схватке в весовой категории до 87 килограммов он уверенно разобрался с представителем Туркменистана Довлетмуратом Байрамовым, завершив схватку досрочно.

Тем временем другой казахстанец Кахарман Кисметов (до 77 кг) также боролся за бронзу, однако уступил узбекистанцу Дониерхону Накибову и остался без медали.

Отметим, что 8 апреля, свои утешительные схватки за бронзу проведут казахстанцы Ербол Камалиев (до 60 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!