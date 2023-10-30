Казахстан выиграл медаль чемпионата мира по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Исхар Курбаев, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, стал серебряным призером молодежного чемпионата мира до 23 лет в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В финале Курбаев уступил грузину Георгию Токхадзе (0-8).

Напомним, что в августе Исхар стал чемпионом мира среди молодежи до 20 лет в Аммане (Иордания).

Ранее в Тиране другой казахстанец Султан Асетулы выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов.