Казахстан выиграл медаль чемпионата мира по борьбе

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Казахстанский борец греко-римского стиля Исхар Курбаев, выступающий в весовой категории до 55 килограммов, стал серебряным призером молодежного чемпионата мира до 23 лет в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.
В финале Курбаев уступил грузину Георгию Токхадзе (0-8).
Напомним, что в августе Исхар стал чемпионом мира среди молодежи до 20 лет в Аммане (Иордания).
Ранее в Тиране другой казахстанец Султан Асетулы выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов.
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