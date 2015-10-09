Казахстан проведет три схватки за бронзу чемпионата Азии по борьбе

Казахстанские борцы греко-римского стиля выступят за бронзу чемпионата Азии по видам борьбы, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

В шаге от финала остановились Ербол Камалиев (до 60 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг). В полуфинальных схватках им не удалось пройти дальше: Камалиев уступил представителю КНДР Се Ун Ри, Магомадов не справился с катарцем Шахином Бадогимофрадом, а Евлоев проиграл одному из фаворитов — олимпийскому чемпиону из Ирана Мохаммадхади Сарави.

Теперь казахстанцы переключаются на борьбу за бронзовые награды — утешительные схватки в этих весовых категориях пройдут 8 апреля.

В этот же день на ковер выйдет Алматбек Аманбек (до 72 кг), который успешно преодолел полуфинальный барьер и пробился в финал.

Отметим, что уже сегодня, 7 апреля, за бронзовые медали поборются ещё два представителя Казахстана — Кахарман Кисметов (до 77 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг).

