Греко-римская борьба
Вчера 20:13
 

Казахстан досрочно завоевал медаль чемпионата Азии по борьбе

Казахстан досрочно завоевал медаль чемпионата Азии по борьбе

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев поднялся на пьедестал чемпионата Азии, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев поднялся на пьедестал чемпионата Азии, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), сообщают Vesti.kz.

Казахстанец занял третье место в весовой категории до 97 килограммов. В поединке за бронзовую медаль он уверенно разобрался с южнокорейцем Минхо Ли, завершив схватку досрочно уже на старте благодаря серии результативных действий.

Таким образом, Евлоев принес команде очередную награду турнира. Ранее чемпионом Азии стал Алматбек Аманбек (до 72 кг), а бронзовые медали также завоевали Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Нурсултан Турсынов (до 87 кг).

