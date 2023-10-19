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Новости спорта Борьба Греко-римская борьба
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Федерация борьбы Казахстана поделилась хорошей новостью

Федерация борьбы Казахстана поделилась хорошей новостью
©instagram.com/kazakhstan__wrestling

Пресс-служба Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана поделилась замечательной новостью касательно семьи Евгения Поливадова, сообщают Vesti.kz.

Отмечается, что мама Поливадова заболела раком. По этому поводу был организован сбор средств для помощи в борьбе с болезнью.

Евгений не сидит в Instagram, но благодарит всех за поддержку. Его мама пошла на поправку.

"Всем Доброго времени суток!

В апреле этого года моей Маме, Ирине Поливадовой, диагностировали плохую болезнь (рак), после чего мы начали активно бороться с диагнозом. По Воле Всевышнего и с вашей помощью, мы победили! Успешно была проведена операция, получили ряд интенсивного лечения, что помогло остановить болезнь.

От имени своей семьи хочу выразить благодарность Всем, кто нам помогал и оказал поддержку, пусть Ваша доброта вернется к вам в тысячикратном размере от Всевышнего! Пусть Ваши семьи будут всегда в здравии!", - сказал спортсмен.

Напомним, что в 2019 году Поливадов участвовал в молодежном чемпионате мира по видам борьбы в Будапеште (Венгрия) и стал бронзовым призером.

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Метки:
борьба

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