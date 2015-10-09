Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Греко-римская борьба
Сегодня 08:06
 

Этнический казах принёс Узбекистану долгожданное золото ЧМ по борьбе

  Комментарии

Этнический казах принёс Узбекистану долгожданное золото ЧМ по борьбе ©United World Wrestling

19-летний этнический казах из Узбекистана Айтжан Халмаханов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 63 килограммов он уверенно победил южнокорейца Ханже Чона со счётом 6:0 и завоевал золотую медаль. Это первое золото для узбекских борцов греко-римского стиля на чемпионате мира за последние 24 года.

Сборная Узбекистана завоевала в Загребе 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Казахстанская команда добыла три медали - 1 золотую и 2 бронзовые. Чемпионом мира стал борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а бронзовые медали выиграли вольники Асылжан Есенгельды (61 кг) и Нуркожа Кайпанов (70 кг).

