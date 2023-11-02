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Новости спорта Борьба Греко-римская борьба
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Чемпион мира из Казахстана признан лучшим борцом месяца

Чемпион мира из Казахстана признан лучшим борцом месяца
©UWW

Объединенный мир борьбы (UWW), международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы, назвал лучших спортсменов по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшим борцом у мужчин признан казахстанец Султан Асетулы, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания). Борец из Казахстана стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов.

Асетулы стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по греко-римской борьбе до 23 лет.

У женщин лучшей спортсменкой месяца признана американка Эмит Элор: она также выиграла золото на прошедшем мировом первенстве, став лучшей в соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 72 килограммов.

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Метки:
борьба

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