Чемпион мира из Казахстана признан лучшим борцом месяца

Объединенный мир борьбы (UWW), международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы, назвал лучших спортсменов по итогам октября, сообщают Vesti.kz.

Так, лучшим борцом у мужчин признан казахстанец Султан Асетулы, который завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе на молодежном чемпионате мира в Тиране (Албания). Борец из Казахстана стал лучшим в весовой категории до 67 килограммов.

Асетулы стал первым в истории Казахстана чемпионом мира по греко-римской борьбе до 23 лет.

У женщин лучшей спортсменкой месяца признана американка Эмит Элор: она также выиграла золото на прошедшем мировом первенстве, став лучшей в соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 72 килограммов.