Звезду "Баварии" заменили в первом тайме: в клубе сделали заявление

Нападающий "Баварии" Харри Кейн был вынужден покинуть поле из-за травмы во время выездного матча 12-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:1), передают Vesti.kz.

На 33-й минуте его заменил Томас Мюллер.

"Харри говорит, что все не так уж плохо. Теперь ему нужно сделать сканирование, и тогда мы узнаем больше. Вторник будет напряженным. Я не знаю игроков, которые так быстро восстанавливаются ", - сказал главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани после матча.

Во вторник "Бавария" встретится с леверкузенским "Байером" в 1/8 финала Кубка Германии.

"Харри почувствовал что-то в задней части бедра. Мы вернемся домой и будем надеяться, что все не так плохо", - отметил спортивный директор "Баварии" Кристоф Фройнд.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Кейн провел 12 матчей, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.